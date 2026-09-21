Grillo: “Conte dovrebbe avere il suo stemma. Travaglio? Non abbiamo più niente da dividere”

Ospite di Pulp Podcast, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, Beppe Grillo non ha risparmiato una frecciata nei confronti di Giuseppe Conte. Parlando della sua “creatura”, il Movimento 5 Stelle, il comico ha dichiarato: “Il popolo del M5s sono persone nuove. Io non ce l’ho col Movimento, sono anche persone in gamba, ma lo spirito non c’è più, è completamente diverso”. Riferendosi al ricorso sul simbolo, quindi, Grillo ha affermato: “Io lo farei anche per dare valore al reverendo Jones (Conte ndr.), dovrebbe avere la sua faccia, col suo stemma e mandare avanti la sua cosa. lo faccio per lui”.

Il comico non ha risparmiato una frecciata anche nei confronti de Il Fatto Quotidiano e del suo direttore Marco Travaglio: “Con Travaglio non abbiamo più niente da dividere, quando una persona ha un’idea della realtà che deve combattere con la propria opinione… Trovo che sia ancora un ottimo giornalista, non ho critiche personali da fare, ma il giornalismo è una professione in via di estinzione”. Poi, parlando sempre di giornalismo, ha aggiunto: “Mi terrorizza che giornalisti di destra parlano bene di me. Io rimango sconvolto”. Grillo ha escluso la fondazione di un nuovo partito: “Come faccio io a fondare un partito a organizzarlo? No, no, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo”.