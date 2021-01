De Luca: “Io come Biden, ho fatto il vaccino prima per dare l’esempio”

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si è paragonato al presidente Usa Joe Biden e ad altri leader mondiali nel difendere la sua scelta di vaccinarsi durante il V-Day. “I cittadini campani hanno il presidente che ha fatto da cavia. Per la prima somministrazione, tranne un po’ di stordimento e un minimo di fastidio, non mi è successo niente. Se volete essere tranquilli, aspettate la seconda iniezione e, se dovessi andarmene dal creatore, ovviamente avrete un motivo per essere prudenti e magari scegliete un altro vaccino. Se io, come ardentemente spero, rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti, allora potete farvi tranquillamente il vaccino”, ha dichiarato De Luca in una diretta Facebook.

Il suo gesto aveva scatenato le polemiche di molti cittadini, i quali avevano visto nella vaccinazione del presidente, effettuata nel primo giorno disponibile, un modo di scavalcare le categorie a rischio in virtù della propria posizione politica, ma De Luca ha sottolineato che la volontà era quella di dare il buon esempio in un momento in cui non tutti si fidano del vaccino anti Covid.

“Si è trattato di un atto dimostrativo, ma non manca mai in Italia qualcuno che trova il tempo e la voglia di fare sciacallaggio anche su un gesto che era semplicemente simbolico, che serviva a dare coraggio e fiducia agli anziani, a dimostrare che il vaccino e’ sicuro. Il vaccino l’hanno fatto anche Joe Biden, Kamala Harris, Benjamin Netanyahu, ma in Italia non manca mai qualcuno pronto a fare demagogia e sciacallaggio. L’italia e’ il primo produttore al mondo di demagogia”, ha concluso De Luca.

