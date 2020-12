Vaccino, Calderoli: “Io, malato oncologico, faccio la fila. De Luca invece la salta”

Il vice presidente del senato Roberto Calderoli ha criticato fortemente la scelta del governatore della Campania Vincenzo De Luca di sottoporsi al vaccino anti-Covid ieri, nel giorno del V-day, cioè dell’inizio della campagna vaccinale in Europa. “Io credo nel vaccino anti Covid e credo che sia la soluzione alla tragedia che viviamo da un anno”, afferma l’esponente leghista.

“Sono un malato oncologico, sono immunodepresso, sono medico ospedaliero ancorché in aspettativa, sono e vicepresidente vicario del Senato, e aspetto diligentemente quando arriverà il mio turno per essere vaccinato, senza saltare alcuna fila”, scrive Calderoli. “Poi vedo De Luca invece, che in base a non so quale norma, ha potuto vaccinarsi subito, nelle primissime ore, senza fare alcuna coda, precedendo sanitari, anziani e malati. Che dire? Credo che ci voglia un bel coraggio dopo questo gesto, soprattutto quando ti guardi al mattino allo specchio”, conclude il senatore.

La scelta di De Luca è stata criticata perché finora nessun politico, neanche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato vaccinato. Le prime dosi sono state somministrate al personale medico e sanitario degli ospedali di tutta Italia e anche ad alcune persone che rientrano tra le categorie a rischio, come gli ospiti delle case di riposo. A che titolo De Luca è stato vaccinato? La domanda che si sono posti in tanti.

