Conflitti d’interesse sui vaccini: i casi Ricciardi e Locatelli finiscono in Parlamento

Una richiesta di chiarimento su presunti conflitti di interessi di due volti noti della virologia anti-Covid. L’attenzione è rivolta in particolare a Walter Ricciardi, consulente – a titolo gratuito – del ministro della Salute e neo-dirigente del partito di Carlo Calenda. Secondo il deputato di Alternativa, Andrea Vallascas, Ricciardi avrebbe avuto in passato importanti consulenze con società produttrici di vaccini, diventando poi alfiere della campagna vaccinale.

Un’osservazione simile viene sollevata su Franco Locatelli, coordinatore del comitato tecnico-scientifico, per cui si chiede di sapere anche le collaborazioni in essere.

