Per i 71mila commercialisti italiani da quasi un anno sembra impossibile tornare a votare per eleggere i propri rappresentanti. La scelta fatta dalla guardasigilli Marta Cartabia a fine novembre di nominare tre commissari del Consiglio nazionale e di proseguire nelle operazioni elettorali, già oggetto di contestazioni, è stata bocciata dal Tar del Lazio.

Accogliendo la richiesta di cinque professionisti romani, il presidente della sezione Terza Quater, Riccardo Savoia, ha infatti sospeso il provvedimento con cui erano state fissate le nuove elezioni. I commissari Maria Rachele Vigani, commercialista di Bergamo e commissario dell’Ordine di Sala Consilina, Rosario Giorgio Costa, vice presidente dell’Ordine di Lecce, ex sottosegretario alla difesa, ex senatore di Forza Italia, e presidente del collegio dei revisori della Fondazione nazionale commercialisti, e il commercialista Paolo Giugliano, di Torre Annunziata, non hanno potuto far altro che rinviare tutto a data da destinarsi.

