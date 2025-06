La falsa interpretazione del ministro degli Esteri Tajani sul significato della bandiera dell’Unione Europea

In occasione del quarantesimo anniversario dalla creazione della bandiera dell’Unione Europea, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha riportato sui social un’interpretazione del tutto falsa del suo significato e della sua simbologia. Tajani, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane”.

Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane. pic.twitter.com/kEzKioTHe2 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 29, 2025

Il post, oltre a raccogliere critiche e commenti ironici, è stato segnalato su X come un’informazione falsa. Il disegno della bandiera europea, infatti, così come sottolineato anche sul sito della Commissione Europea si ispira a valori del tutto laici. “Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri” sottolinea la Commissione. Il 12, in particolare, è stato scelto come simbolo di “perfezione” e “interezza”. L’interpretazione di Tajani si basa sul fatto che la bandiera europea fu ideata, tra gli altri, da Arsène Heitz, disegnatore franco-tedesco che lavorava al Consiglio d’Europa, il quale era cattolico e molto devoto alla Madonna. Tuttavia, di questi richiami non vi è alcuna traccia nella spiegazione ufficiale dell’Unione Europea che, invece, parla di elementi del tutto laici e che nulla hanno a che fare con Israele o qualsiasi simbolo religioso.