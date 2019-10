Sugar tax, Fioramonti chiede che i proventi vengano destinati alla scuola e alla ricerca

“Fermi tutti. Allora non era un’idea così campata in aria, no? Non mi aspetto di essere ringraziato dal governo per aver portato questa idea nel Paese, ma mi aspetto che i proventi vadano tutti a scuola, università e ricerca come nell’idea iniziale. Sarebbe il minimo sindacale”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, commentando l’annuncio del ministro Roberto Gualtieri di una “sugar tax” in manovra.

Nella manovra rientrerò “la cosiddetta sugar tax, che sarà limitata alle bevande e non si occuperà di merendine”. Lo chiarisce il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’intervista pubblicata oggi sul Sole 24 Ore.

La sugar tax è una tassa sugli zuccheri. È una delle novità della manovra economica 2020 che il governo sta mettendo a punto in questi giorni. Il disegno di legge della Legge di Bilancio dovrebbe arrivare entro il 20 ottobre. In questo articolo elenchiamo le principali informazioni, cos’è e come funziona il balzello.

