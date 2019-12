Piazza Fontana, la diretta della manifestazione a 50 anni dalla strage

Tutta Milano si ferma oggi, giovedì 12 dicembre 2019, per ricordare la strage di Piazza Fontana di 50 anni fa: alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del sindaco di Milano Beppe Sala e del governatore lombardo Attilio Fontana, si commemora l’anniversario dell’attentato nella sede della Banca nazionale dell’Agricoltura.

Erano le 16:37 del 12 dicembre 1969, infatti, quando una bomba scoppiò in piazza Fontana, provocando la morte di 17 persone, mentre altre 88 rimasero ferite. E proprio alle 16:37 di oggi, le autorità posano una corona davanti alla sede della banca per poi osservare un minuto di silenzio. Prima, però, a Palazzo Marino – sede del Comune di Milano – si tiene un Consiglio comunale straordinario per ricordare la strage.

Di seguito, la diretta di TPI dell’evento.

Strage di Piazza Fontana 50 anni dopo, la diretta della manifestazione

Ore 15:30 – È partito da piazza della Scala il corteo in onore delle vittime della strage. Intorno alle 16 ci sarà l’arrivo proprio in Piazza Fontana.

Ore 14:20 – Mattarella ha incontrato a Palazzo Marino le vedove dell’anarchico Giuseppe Pinelli, Licia, e del commissario Luigi Calabresi, Gemma. Poi ha anche visto i familiari delle 17

vittime dell’eccidio del 12 dicembre 1969. Per Licia Rognini, vedova di Pinelli (intervenuta dopo anni di silenzio in un’intervista su Radio Popolare e presente alla manifestazione con Mattarella), “quello di quest’anno è un passaggio importante, è una svolta. Ogni parola del presidente sarà un incentivo ad andare avanti per la democrazia. Parlare di mio marito Pino in un certo modo è anche un tassello per la democrazia”.

Il discorso integrale di Mattarella

Ore 14:15 – È iniziata la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Milano. “Siamo qui, oggi, perché avvertiamo il dovere di ricordare, insieme, avvenimenti per i quali si è fatta verità e si è cercata giustizia, tra difficoltà e ostacoli, e sovente giungendo a esiti insoddisfacenti”, ha dichiarato il capo dello Stato, Sergio Mattarella. “L’identità della Repubblica – ha continuato – è segnata dai morti e dai feriti della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Un attacco forsennato contro la nostra convivenza civile prima ancora che contro l’ordinamento stesso della Repubblica”.

Ore 14:00 – Sta per iniziare il Consiglio comunale straordinario in ricordo dei 50 anni della strage di piazza Fontana. Nell’aula di Palazzo Marino, in attesa di Mattarella, hanno preso posto i consiglieri comunali, gli assessori della Giunta e tantissimi ospiti. Dai parenti delle vittime dell’attentato (Paolo Silva, figlio dell’agente di commercio Carlo; Matteo Dendena, nipote di Francesca, figlia di una vittima e per tanti anni alla ricerca della verità) alle autorità militari e civili, dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini al prefetto Renato Saccone, fino al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e al presidente dell’Associazione Familiari Vittime piazza Fontana, Carlo Arnoldi.

