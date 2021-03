Sputnik, Bonaccini contro De Luca: “Nessuna regione può acquistarlo senza l’ok dell’Ema”

Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini attacca il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Lo Sputnik non è ancora a norma

Il motivo? Le dosi dello Sputnik, acquistate dal governatore campano prima ancora ce sia arrivata l’autorizzazione di Ema o Aifa: “Nessuna Regione italiana – ha detto – può acquistare i vaccini per conto proprio, per come stanno le regole oggi, se le regole cambieranno vedremo. Sicuramente nessuna Regione può acquistare vaccini senza l’autorizzazione degli enti regolatori che vigilano su sicurezza ed efficacia”.

Bonaccini ha dunque frenato sulla decisione di De Luca, anche se in passato aveva sollecitato il governo ad acquistare il vaccino russo non appena fosse passato dal controllo di Ema, l’ente regolatorio europeo.

La battaglia contro i medici No vax

L’ira di Bonaccini si è rivolta anche ai medici e sanitari No-vax, per i quali potrebbero arrivare provvedimenti di legge: “E’ scandaloso che chi deve tutelare oltre alla propria vita quella degli altri rimanga al proprio posto se non si vuole vaccinare. Anche io condivido che infermieri e medici siano vaccinati, altrimenti non possono stare al loro posto” ha spiegato Bonaccini su Twitter.

Su questa stessa strada anche il premier Mario Draghi, deciso a provvedere per via legislativa contro coloro che rifiutano di farsi vaccinare, pur lavorando nel sistema sanitario: “Sono fiducioso che presto la norma arriverà”.

L’incontro governo-Regioni

Il governatore ha parlato poi dell’incontro di domani – 29 marzo – con il governo: “Ci occuperemo del piano vaccinale con il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio. Sul piano vaccinale è necessario stringere i bulloni”.

