Sondaggi politici elettorali oggi 1 gennaio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali condotti dall’istituto di Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della Sera, per la maggior parte delle forze politiche il consenso degli elettori è mutato nell’arco del 2020.

Una delle novità più significative interessa la Lega di Matteo Salvini, che in un anno ha perso quasi dieci punti percentuali: se all’inizio del 2020 infatti si attestava al 32 per cento, negli ultimi sondaggi elettorali di Ipsos questa percentuale si è abbassata al 23,5. Ma intanto le altre due forze politiche che compongono la coalizione di centrodestra – Fratelli d’Italia e Forza Italia – sono cresciute nelle preferenze degli elettori, in parte beneficiando della perdita del Carroccio: il partito di Giorgia Meloni è passato dal 12 al 16 per cento di preferenze nel corso del 2020 e quello di Silvio Berlusconi dal 6,5 al 9,3 per cento.

Continuando a scorrere la classifica, il M5S è passato da un iniziale 14 per cento al 16 di fine anno. Il Partito Democratico invece è rimasto stabile, mantenendo le stesse percentuali per tutto l’anno: se a gennaio i consensi erano pari al 20,3 per cento, secondo gli ultimi sondaggi politici di Ipsos corrispondono al 20,2 per cento.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: 1. Tutti i sondaggi / 2. I sondaggi sulla Lega / 3. I sondaggi sul Pd / 4. I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Nuovo “decreto-ponte” fino al 15 gennaio: Italia in fascia arancione il 9 e 10. Divieto di spostamento tra regioni Malore per Roberto Maroni: è ricoverato in ospedale Lombardia verso il rimpasto. Salvini: "Sfiducia a Gallera? Presto saprete"