Sciopero a Roma, Fassina a TPI: “La Raggi vuole privatizzare tutti i servizi”

“Siamo in piazza al Campidoglio per chiedere un impegno serio per riqualificare i servizi della Capitale”. Così il deputato di LeU e consigliere comunale di Roma Stefano Fassina, ai microfoni di TPI nel giorno dello sciopero generale a Roma, oggi venerdì 25 ottobre.

Fassina attacca la prima cittadina: “La sindaca Raggi, tramite l’assessore Lemmetti porta avanti un sabotaggio programmatico delle municipalizzate di Roma per chiuderle o vendere ai privati le parti più succose”.

“I lavoratori sono molto preoccupati – dice il deputato LeU – per la situazione, alcuni sono già stati licenziati. Chiedono soprattutto la riqualificazione dei servizi”.

Poi Fassina ha raccontato: “Sono con i lavoratori, abbiamo fatto nottate in consiglio comunale con loro, per evitare i licenziamenti di Roma Metropolitane. Nonostante l’episodio della mia aggressione, sono qua in piazza con loro”.

Su Salvini, il deputato ha avuto parole forti: “Matteo Salvini utilizza le debolezze della Capitale per fare campagna elettorale, senza conoscere niente della città”.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti La lezione di Conte sul conflitto d’interessi: combatte l’evasione nonostante il suocero evasore Ecco la "foto di Narni": questo scatto segna una svolta nella politica italiana (di L. Telese) Renzi parteciperà alla Davos del Deserto in Arabia Saudita. Ci sarà anche Alessandro Profumo

“Ho fatto da scudo umano a protezione dei lavoratori”: Fassina racconta a TPI l’aggressione subita dalla Polizia