Salvini occupa il parlamento e irrita Giorgia Meloni. Scontro tra Lega e Fratelli d’Italia

Il centrodestra è spaccato dopo l’iniziativa della Lega di Matteo Salvini di “occupare” il Parlamento in segno di protesta contro il piano per la “fase 2” presentato dal governo. A far partire la polemica è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni esprime “stupore” per la strategia leghista, precisando che questa non è stata “concordata” con gli alleati. “FdI da tempo lavora alla ripresa dei lavori in maniera ordinata per ripristinare le funzioni del Parlamento”, fanno filtrare dal partito, “e si è ritrovata spesso da sola in questa battaglia”. Ieri la coalizione aveva trovato l’unità nel documento condiviso da tutti i governatori di Lega, FdI e FI, che aveva per oggetto proprio le proposte sulla “ripartenza”.

L’unico richiamo per gli alleati da parte della Lega è in una nota in cui i due capigruppo alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, invitano a gli alleati del centrodestra ​a “sostenere l’iniziativa di restare in Aula in nome della libertà, democrazia e sicurezza del popolo italiano”. Ma anche Forza Italia precisa, con Antonio Tajani, di non essere stata informata della mossa del partito di via Bellerio. “Ce ne faremo una ragione”, è il commento dei leghisti sulla mancata partecipazione degli alleati. “Perchè FI ci ha avvisato della diversa posizione sul Mes? FdI ci ha avvisato del flash mob davanti a Palazzo Chigi? Proprio no”. Il riferimento è al flash mob organizzato da Meloni contro il governo, che non è andato giù a Salvini e ai leghisti in parlamento. “Come si risolvono i problemi? Non andando a manifestare per un quarto d’ora in piazza, lo dico, con massimo rispetto alla politica”, aveva commentato il leader della Lega lanciando un attacco indiretto all’alleata..

Coronavirus: il flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo

A smorzare i toni da Forza Italia è poi una nota delle capigruppo di FI, Mariastella Gelmini a Anna Maria Bernini: “Comprendiamo il senso dell’iniziativa della Lega: mai come in questo momento chi crede nel valore supremo della libertà ha il diritto e il dovere di mantenere alto il livello di vigilanza sulle implicazioni del più lungo periodo della storia repubblicana di compressione di valori costituzionalmente tutelati”, spiegano. “Nè ci sfugge la inadeguatezza delle iniziative assunte dal governo e dal presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l’attuale emergenza e l’uso improprio della comunicazione istituzionale a cui assistiamo ogni giorno. Crediamo altresì utile proseguire nel nostro duplice sforzo da un lato di provare costruttivamente ad incidere sui provvedimenti in corso di approvazione in Parlamento, dall’altro di rappresentare al Paese che un’alternativa è possibile, rafforzando ogni giorno di più la compattezza del centro-destra. Come abbiamo fatto oggi in Parlamento con le risoluzioni comuni sul Def e con la mozione a difesa di tutte le libertà”, concludono. “Iniziative entrambe caratterizzate da una giusta e preventiva condivisione”.

“Noi ci siamo, stanotte fateci compagnia a distanza”, ha scritto Salvini su Facebook postando un selfie, scattato nell’Aula del Senato. “Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere. Gli italiani si sono dimostrati anche in emergenza un grande popolo, adesso meritano fiducia e protezione”.

