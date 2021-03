Salvini: “Nuovo gruppo in Europa per la Lega con ungheresi e polacchi. No al Ppe”

Salvini annuncia la creazione di un nuovo gruppo in Europa per la Lega con polacchi e ungheresi

La svolta europeista (e moderata) della Lega iniziata con il sostegno al governo Draghi e proseguita con il voto a favore del Recovery Fund sta perdendo pezzi. Il leader Matteo Salvini ha infatti annunciato la creazione di un nuovo gruppo sovranista al Parlamento Europeo con il partito ungherese di Viktor Orban e con Fidesz e Diritto e Giustizia (PiS), il gruppo polacco estremista di Jarosław Kaczynski, che al momento sta nel gruppo Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei insieme a Fratelli d’Italia. Salvini esclude così l’intenzione di entrare nel Partito Popolare Europeo (PPE), il principale partito di centrodestra in Europa, tanto voluto dal leghista Giancarlo Giorgetti.

“Stiamo lavorando per creare un nuovo gruppo europeo, sono in contatto con i polacchi, gli ungheresi“, dichiara Salvini, intervistato su Facebook dalla giornalista Annalisa Chirico. “L’ingresso nel Ppe non è all’ordine del giorno. Serve qualcosa di nuovo: un certo tipo di Europa non è in grado di rispondere alle emergenze. Lo si è visto con il caos sui vaccini”, sottolinea il leader leghista.

La creazione di un nuovo gruppo in Europa con ungheresi e polacchi annunciato da Salvini arriva a pochi giorni dalla decisione di Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Orban, di uscire dal PPE. Fonti del Caroccio mettono a tacere le voci sulla tensione del leghista con Marine Le Pen, i cui eurodeputati sono in Identità e Democrazia, gruppo sovranista ed euroscettico di destra dell’Europarlamento di cui la Lega fa parte: “I due si sono scambiati in queste ore sms molto affettuosi. Nessuna polemica e nessuna fantasia giornalistica potranno mai mettere in dubbio un solido rapporto di amicizia e collaborazione”. Al momento la Lega, con i suoi 27 eurodeputati, è il partito più forte del gruppo Identità e Democrazia.

