Salvini lancia merendine alla festa della Lega a Genova e chiede brioches “esenti dalle tasse”

Salvini lancia merendine dal palco di Genova

Il segretario della Lega Matteo Salvini durante la festa del partito a Genova ha lanciato dal palco merendine di ogni tipo alle persone giunte fin lì per sentirlo parlare.

Il gesto è di fatto una “presa in giro” della proposta del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che pochi giorni dopo il giuramento al Colle, aveva lanciato una serie di idee per poter investire nella scuola. La tassa sulle merendine è stata una delle proposte più discusse: inizialmente il premier Conte si era detto favorevole ma nei giorni scorsi è arrivato l’alt di Di Maio: “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle”, ha ammonito.

Matteo Salvini fin da subito ha deriso la proposta definendola “assurda” e con il lancio delle merendine dal palco del comizio, ha ribadito la sua contrarietà all’ipotesi di una tassa su merendine e bibite gassate. Salvini ha poi pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Facebook in cui tiene in mano una bibita dolce e una scatola di merendine: “Merendina esentasse? Buona colazione e buon venerdí!”, ha commentato nel suo post.

Il leader della Lega vuole merendine “esenti da tasse”, e per questo le regala al pubblico che è a Genova per ascoltarlo”. Domenica scorsa, invece, ha pubblicato un post in cui polemizzava con il neo-ministro Fioramonti attraverso un video sulle merendine girelle: “Amici spero non starete facendo colazione con una girella o con qualche altra temibile e tassabile merendina”, ha scritto.

“Ecco perché le lobby vogliono impedire la tassa sulle merendine che ho proposto”: il ministro Fioramonti parla a TPI

Tassa sulle merendine: cosa è e come funziona, le principali informazioni

