ESCLUSIVO TPI – Sahra Wagenknecht ospite della convention del Movimento 5 Stelle

Sahra Wagenknecht, l’astro nascente della politica tedesca, sarà tra gli ospiti di Nova, la convention che si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma il 23 e 24 novembre in occasione dell’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle: è quanto è in grado di anticiparvi in esclusiva TPI.

L’ex deputata della Linke, che dopo la scissione ha fondato un partito che porta il suo nome, interverrà in collegamento domenica 24 novembre.

Il movimento fondato da Sahra Wagenknecht, che ha rifiutato qualsiasi accordo con l’estrema destra dell’Adf, ha molte affinità con il M5S in particolar modo per quello che riguarda l’invio delle armi e l’escalation militare sia in Ucraina che nella Striscia di Gaza. Inoltre, così come il M5S, Sahra Wagenknecht è una delle principali oppositrici al patto di stabilità e alle politiche di austerity dell’Unione Europea.

Sahra Wagenknecht non sarà l’unica ospite di Nova. Sono già stati annunciati, infatti, diversi ospiti: da Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, a Jeffrey Sachs, economista e saggista di fama mondiale.

Presenti, inoltre, anche Marcello Veneziani, Enrico Mentana, Marco Travaglio, Peter Gomez e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione nel governo Monti.

Nel corso dell’evento, al quale si sono iscritti già 3mila persone, saranno diversi gli argomenti affrontati per un momento di confronto e dibattito: dall’economia alla sanità, dalla transizione ecologica fino alla pace.