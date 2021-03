Gualtieri sarà il candidato sindaco del Pd a Roma

Da via Venti settembre al Campidoglio: l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco del Pd alle comunali di Roma in programma per il prossimo autunno. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma diverse fonti di stampa riportano che l’ex eurodeputato sarebbe pronto a scendere in campo dopo aver riflettuto a lungo sulla possibilità di ricoprire un nuovo incarico politico.

Gualtieri infatti è professore associato di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma: stava meditando di tornare alla vita accademica, ma ha prevalso la volontà di candidarsi. Per i dem l’ex ministro sarebbe il candidato giusto anche per il rapporto di fiducia e stima che lo lega a Giuseppe Conte dopo i 17 mesi al governo, un aspetto che favorirebbe l’appoggio del M5S in caso di ballottaggio.

I pentastellati, infatti, non hanno intenzione di ritirare il nome di Virginia Raggi in favore di una figura unitaria, e per questo i candidati di Pd e M5S – che lavorano a un’alleanza per le altre partite elettorali – a Roma sarebbero in un primo momento rivali. Per quanto riguarda il centro-destra, alle prossime elezioni comunali Gualtieri potrebbe ritrovarsi a sfidare l’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, nome gradito a Lega e Forza Italia, o Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo caldeggiato da Fratelli d’Italia.

Alla corsa al Campidoglio parteciperà anche il leader di Azione, Carlo Calenda. La comunicazione ufficiale della candidatura dovrebbe arrivare entro questa settimana, dopo che Gualtieri avrà incontrato il nuovo segretario del Pd Enrico Letta.

