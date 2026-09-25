Ma quando si vota? Tutti i rischi (e i vantaggi) di un Election day unico con le amministrative a maggio

Mentre si cerca di capire chi sarà in campo alle prossime elezioni e quali saranno le alleanze, c’è una domanda da porsi: ma quando si vota? Le ultime politiche si svolsero il 25 settembre 2022, il che significherebbe che se la legislatura dovesse finire a scadenza naturale si andrà alle urne nell’autunno del 2027. Tuttavia, il voto a settembre ha rappresentato un fatto insolito rispetto alle precedenti politiche, storicamente da svolgersi in primavera, e non ha mai smesso di circolare l’ipotesi di anticipare il voto a maggio accorpandolo alla tornata di amministrative, particolarmente folta per via del riallineamento successivo ai rinvii elettorali dovuti al Covid. Un’ipotesi che ha prima di tutto un problema di natura simbolica: il governo dovrebbe dimettersi con qualche mese di anticipo, scalfendo lievemente il potenziale primato di unico governo ad arrivare a fine legislatura. Ma non solo: in un momento in cui si cerca ancora di capire i rapporti di forza e le alleanze, un test intermedio come le amministrative prima del voto politico potrebbe fare più comodo del previsto sia al governo che all’opposizione.