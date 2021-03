Italia Viva, 4 parlamentari valutano l’uscita e il rientro nel Pd: Renzi pronto a fare un passo “di lato”

Alla vigilia dell’assemblea di Italia Viva, prevista per domani, Matteo Renzi pensa a un piccolo “passo di lato” per placare i malumori nel partito, dove quattro parlamentari sarebbero pronti a rientrare nel Pd. “Ragazzi, sono pronto a un passo indietro. Ci sto pensando”, avrebbe detto Renzi secondo quanto riporta oggi Il Foglio.

Il senatore, che a breve partirà per un viaggio in Africa (con tappe Senegal e Kenya, forse anche Ruanda), starebbe quindi prendendo in considerazione una pausa per far calmare le acque, soprattutto dopo la mossa che ha portato alla nascita del governo Draghi e le polemiche sui suoi viaggi a Riad e Dubai.

Italia Viva, quattro parlamentari pronti a tornare nel Pd

Complice il partito inchiodato al 2,5 per cento nei sondaggi e l’arrivo di Enrico Letta alla guida dei dem, due senatori e due deputati sarebbero pronti a tornare al Nazareno. Si tratterebbe, secondo il Foglio, dei senatori Eugenio Comincini e Leonardo Grimani (che avrebbero già annunciato le loro intenzioni ad Andrea Marcucci) e dei deputati Marco Di Maio e Camillo D’Alessandro. Tra le voci “critiche” anche il senatore Mauro Marino.

Dall’assemblea Iv di domani dovrebbe uscire un appello a Letta affinché scelga: il centrosinistra o i grillini. Ma la percezione di alcuni esponenti di Iv, è che la strategia fin qui tenuta – criticando il Pd che si faceva troppo assoggettare da M5S e da Conte – ormai vada cambiata.

