Renzi: “L’incontro Conte-Letta? Stavo seguendo Draghi, è lui il presidente”

“All’incontro tra Conte e Letta io non c’ero. Ero ad ascoltare il presidente del Consiglio che, come vi siete accorti, si chiama Draghi e non Conte”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi fuori dal Senato. “Non ho in programma incontri con il segretario Letta, cui va il mio più caro augurio di buon lavoro e molta simpatia per il suo tentativo”, ha precisato Renzi.

Questa mattina il senatore e leader di Italia Viva è intervenuto al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Parlando di politica estera, Renzi ha sottolineato l’importanza della “centralità del Mediterraneo e dell’Africa” sottolineando di essere stato proprio in Africa il giorno precedente e quindi tornando a parlare dei suoi viaggi all’estero dopo le polemiche scoppiate in particolare dopo le trasferte a Riad e Dubai.

“Ieri ero in Senegal – ha dichiarato Renzi – ho incontrato il presidente Macky Sall e mi ha raccontato tra le varie cose che lui da giovane voleva venire a studiare in Italia. Però ebbe la borsa di studio dai francesi e non dagli italiani. Quanto sarebbe bello se insieme al suo ministro dell’Università e assieme al ministro degli Esteri potessimo lanciare un progetto per 1000 talenti provenienti dall’Africa o dal Sudamerica per vivere un’occasione di formazione”.

