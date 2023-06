“Quello di Giorgia Meloni non è un governo autoritario, ma velleitario. Non è un esecutivo fascista ma indeciso su tutto”. Lo ha detto Matteo Renzi, aprendo l’assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Napoli. “Ma quale deriva autoritaria del governo? Qui c’è un Paese immobile, con una classe dirigente che si diceva pronta a cambiare tutto e invece è indecisa su tutto”, ha aggiunto.