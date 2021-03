Renzi fa causa anche al Corriere della Sera. Fontana: “Se ne era scordato”

In un’intervista al Programma di Radio 2 “Un giorno da Pecora” il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, ha rivelato di aver ricevuto una querela da Matteo Renzi. “Mi ha querelato per un’inchiesta sulla fondazione Open, mi è arrivata a casa una richiesta di risarcimento danni di 200mila euro. Aspettiamo la causa, speriamo bene, io sono abbastanza sicuro di quanto abbiamo scritto, non ho molto da temere. Renzi però ha querelato a raffica”, ha dichiarato Fontana.

“Un giorno mi ha chiamato e gli ho detto che mi era appena arrivata la querela. E lui mi ha risposto: ‘l’ho mandata anche a te?”, ha raccontato. “Evidentemente ne aveva fatte a tanti altri su quella inchiesta che non si ricordava”, ha spiegato il direttore.

Lo scorso mese Matteo Renzi ha annunciato l’intenzione di adire in giudizio in sede civile la nostra testata e il quotidiano La Stampa dopo aver riportato la notizia del suo viaggio alla volta di Dubai. Il senatore di Italia Viva ha chiarito al direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini che la notizia era vera, perché Renzi si è effettivamente recato negli Emirati Arabi – ad un mese dal suo primo viaggio in Medio Oriente, alla volta di Riad – ma che avrebbe specificato nell’atto di citazione le ragioni della querela.

