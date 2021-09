Renzi: “Da anni mi danno per morto, ma sono sempre qui”

L’ex premier Matteo Renzi è in Sicilia per il tour elettorale e per presentare il suo ultimo libro “Controcorrente”. Durante un incontro a Palermo ha dichiarato: “Contro il bipopulismo, estremisti del Pd-M5S da una parte e no green pass dall’altra noi abbiamo uno spazio ampio che va oltre Italia Viva. Sono anni che mi danno per morto ma sono sempre qui”, ha detto il leader di Italia Viva. “Abbiamo fatto la differenza col 2% mandando a casa il Salvini del Papeete e il Conte delle dirette Facebook, spero e credo che potremo farlo anche a Palermo, in Sicilia e Italia con una percentuale molto più alta del 2% grazie al radicamento che Italia Viva ora ha sul territorio”, ha aggiunto Renzi.

Sul Quirinale: “Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla: Draghi è una garanzia sia al Colle che a Chigi. Non serve tirarlo per la giacchetta vediamo i prossimi mesi”.

“Vorrei che il Presidente della Repubblica fosse eletto con la più larga maggioranza possibile. Io vorrei che lo votasse anche la Meloni, l’importante è che non lo scelga lei”, aggiunge. “La partita del Presidente della Repubblica e una partita sulla quale starei prudente sino all’ultimo – ha detto ancora – E dopo l’elezione del Presidente, vedremo come si organizzeranno gli schieramenti politici”.