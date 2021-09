Renzi: “Oggi a Palazzo Chigi c’è uno più bravo di me, l’anno scorso non potevo dire altrettanto”

“I sondaggi passano, le idee permangono. Se volete fare politica, ragazzi, sappiate usare i social ma siate solidi: fate zoom, non clic”. Matteo Renzi conclude la scuola di formazione politica organizzata a Ponte di Legno, in Lombardia.

“Prendere i voti degli altri significa scommettere di essere capaci di prendere voti non solo dal proprio elettorato. Ecco perché oggi l’Spd può esprimere la futura cancelleria tedesca, perché punta a prendere l’eredità della Merkel. Spd fa bene perché insegue le idee e non i like”, aggiunge il leader di Italia Viva.

Ne ha per tutti Renzi che lancia stoccate al Pd e ai Cinque Stelle: “Oggi a palazzo Chigi c’è uno più bravo di me, l’hanno scorso non potevo dire altrettanto”, ha detto Renzi nel suo intervento conclusivo riferendosi a Draghi rispetto a Conte.

“Noi siamo quelli che hanno avuto il coraggio di andare controcorrente. Sappiate quando andare controcorrente: tutti ci dicevano che non si aprono le crisi in pandemia ma io non dico di andare sempre controcorrente. Ma se ne vale pena, allora va fatto”, ha aggiunto.