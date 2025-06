Referendum, Corrado (PD) contro Meloni: “Ma che razza di risposta è?”

“Ma che razza di risposta è?”: con queste parole Annalisa Corrado, europarlamente del Partito Democratico, ha criticato la presa di posizione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri, in occasione della festa della Repubblica, ha dichiarato in vista dell’appuntamento alle urne dell’8 e 9 giugno che sta pensando di recarsi al seggio ma non ritirare la scheda.

In un video pubblicato su Instagram, Corrado ha criticato punto per punto l’affermazione di Meloni, partendo dall’affermare di non voler ritirare “la scheda”, quando le schede saranno cinque, e accusandola di aver dato una risposta incomprensibile: “va a votare ma non vota? E cosa vota, se vota?”. Una formula sicuramente insolita, che Corrado ha definito degna del “primo premio di arrampicata sullo specchio saponato sul fatto di non rispondere”. Una presa in giro verso gli italiani, nel giorno della festa della Repubblica, ha chiosato l’europarlamentare.

L’8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro dei quali in materia di lavoro e uno sulla cittadinanza italiana per gli stranieri. La segretaria del PD Elly Schlein ha invitato a votare sì a tutti i referendum, per quanto all’interno del partito non manchino i distinguo, mentre tra i partiti di governo è tendenzialmente quella di non recarsi alle urne. Se l’affluenza sarà inferiore al 50 per cento più uno degli aventi diritto, il referendum non sarà valido.