La redazione di RaiNews24 sfiducia il direttore Paolo Petrecca con l’83% dei voti: “Gestione disastrosa”

La redazione di RaiNews24 ha sfiduciato il direttore Paolo Petrecca, in carica da novembre 2021. Hanno votato a favore della sfiducia l’83% dei giornalisti.

Su 211 aventi diritto, hanno partecipato alla consultazione 159 membri della redazione: di questi, 132 hanno votato a favore della sfiducia, mentre 12 si sono espressi in senso contrario.

“Un segnale chiaro – sottolinea in una nota il Comitato di redazione – che nessuno potrà ignorare in azienda, a partire dallo stesso direttore il cui mandato triennale è scaduto a novembre 2024”.

La sfiducia arriva a meno di 48 ore dalla riunione del Consiglio d’amministrazione della Rai che dovrebbe varare le nomine (anche se l’appuntamento è stato già rinviato più volte per mancanza di un accordo fra i partiti del centrodestra).

L’assemblea dei giornalisti contesta al direttore una “disastrosa gestione”. L’ultimo episodio in ordine di tempo che ha scatenato polemiche è stato il titolo “Assoluzione per Delmastro” mandato erroneamente in onda in sovrimpressione lo scorso 20 febbraio, poche ore prima della condanna del sottosegretario alla Giustizia.

Lo scorso 7 luglio l’Usigrai, il principale sindacato dei giornalisti della Rai, aveva duramente criticato la scelta di aprire il tg serale di Rainews 24 non con i risultati delle elezioni francesi – perse della destra di Marine Le Pen – ma con il Festival Città Identitarie.

E ancora: nel luglio 2023 Petrecca era stato accusato dalla redazione di aver imposto di modificare un servizio sulle accuse di stupro mosse a Lorenzo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

La scorsa estate il direttore di Rainews24 è stato condannato dal Tribunale del lavoro di Roma per comportamento antisindacale per non aver dato lettura del comunicato dei dipendenti in occasione dello sciopero dei giornalisti del 6 maggio 2024.