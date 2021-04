Recovery Plan, Draghi incontra i partiti

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, avvierà domani a Palazzo Chigi i primi incontri con i partiti sul Recovery plan o Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ne dà notizia Palazzo Chigi diffondendo il calendario degli incontri.

Il Pnrr è il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi provocata dal Covid-19. Il 30 aprile scade il termine per presentare in Europa il Recovery Plan. Sono oltre 200 miliardi.

“Il Pnrr sarà consegnato come previsto a Bruxelles entro il 30 aprile”, ha assicurato Draghi nel corso dell’ultima conferenza stampa. “Ci sarà una struttura centrale che coordina, ma gli enti attuatori – come Regioni e Comuni – saranno i responsabili dei progetti“. Il Pnrr dovrà “colmare il gap di genere, di digitalizzazione e di istruzione nel Paese“.

Il Pnr porterà con sé anche delle nuove assunzioni, perché ha spiegato Draghi, “occorreranno nuove competenze e formazione e aggiornamento di competenze attuali. Proprio per questa ragione abbiamo riaperto i concorsi per alcune categorie. La riapertura è orientata ad assumere qualifiche nel campo della digitalizzazione o dell’aggiornamento”.

Di seguito il calendario degli incontri del premier Draghi con i partiti per il Recovery Plan:

giovedì 15

ore 17.00 M5S

ore 18.30 Lega

venerdì 16

ore 17.00 Forza Italia

ore 18.30 Partito Democratico

lunedì 19

ore 17.00 Fratelli d’Italia

ore 18.30 Italia Viva

Leggi anche: Draghi: “Due settimane per riaprire”. In arrivo 40 miliardi per gli aiuti alle imprese// Le armi nel Recovery Plan del governo Draghi “mimetizzate” di verde

