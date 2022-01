Quirinale, Fico convoca il Parlamento: il 24 gennaio la prima votazione per eleggere il Capo dello Stato

Quirinale, Fico convoca il Parlamento: la prima votazione il 24 gennaio

Adesso c’è l’ufficialità: il 24 gennaio 2022 alle ore 15.00 si terrà la prima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. A comunicarlo è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha convocato il Parlamento in seduta comune per l’inizio delle votazioni.

La notizia, che era nell’aria già da qualche giorno, verrà notificata tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Il presidente della Camera ha inviato una lettera alle Regioni affinché scelgano i delegati che andranno a completare i 1.008 grandi elettori.

Da oggi, dunque, mancano ufficialmente 20 giorni esatti dalla prima votazione per l’elezione del Capo dello Stato, motivo per cui le trattative tra i partiti sono entrate più che mai nel vivo.

Se i 5 Stelle, nel corso di un’assemblea dei senatori del partito, hanno sposato l’idea di un Mattarella bis, Salvini rilancia l’idea di un tavolo tra tutti i leader politici nel tentativo di trovare un nome condiviso per il Colle.

Il Pd, però, ha fatto sapere che non potranno esserci trattative finché il nome di Silvio Berlusconi rimane una possibilità concreta per il centrodestra.

Notizia in aggiornamento