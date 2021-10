Quanto guadagna il sindaco di Roma: lo stipendio del primo cittadino

Quanto guadagna (stipendio) il sindaco di Roma? Molti cittadini romani e non, viste le elezioni amministrative 2021 in corso, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: a Roma, stando ai dati dell’ultimo censimento del 2012, ci sono 2,627 milioni di abitanti. Di conseguenza lo stipendio del sindaco della Capitale dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 mila euro. Attenzione però: lo stipendio del sindaco di Roma è molto inferiore a questa cifra. La normativa infatti prevede che è possibile ridurre il compenso e così è stato. Come dichiarò Marino, lo stipendio del sindaco di Roma è di circa 4.500 euro, a cui vanno aggiunti i rimborsi per le spese documentate sostenute durante le missioni. L’ex sindaco di Roma nel corso di diverse interviste fece notare che il compenso da lui percepito non era adeguato: “Amministriamo bilanci miliardari e responsabilità enormi. Prima o poi bisognerà riequilibrare, perché probabilmente a Roma si è ecceduto nella battaglia anti-Casta”. Dello stesso avviso il candidato sindaco alle amministrative 2021, Carlo Calenda.

Candidati elezioni 2021

Sono ben ventidue i candidati sindaco di Roma in corsa alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, anche se la competizione vera e propria dovrebbe essere ridotta a 4 contendenti. Sono Viginia Raggi, sindaca uscente ed esponente del M5s, il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, e l’ex ministro Carlo Calenda, infatti, ad avere le maggiori chance di vittoria, o quantomeno di approdo all’eventuale ballottaggio in programma il 17 e 18 ottobre.