Il post omofobo e sessista contro Elly Schlein: “Una donna che ama un’altra donna e non fa figli”

Ennesimo attacco nei confronti del nuovo segretario del Pd, Elly Schlein: “Il Pd è molto felice di aver eletto come segretario generale del partito una donna. Una donna che ama un’altra donna che non fa figli e questo non la fa sentire meno donna. Giorgia Meloni è una donna, capo del governo, ama un uomo, fa figli ed è cristiana”.

A firmare il post, però, è un esponente politico locale vicino all’area di centrodestra – per quanto lui stesso si sia dichiarato al di fuori di una specifica “appartenenza ideologica” – segnalato dalla sezione del Partito Democratico di Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena.

“Parole gravissime che dimostrano sessismo e omofobia, oltre che un chiaro modello di riferimento che è quello della peggiore destra che discrimina e offende con attacchi personali che non hanno niente a che vedere con un rispettoso confronto politico”, fa notare il segretario provinciale Dem, Andrea Valenti, insieme ad altri esponenti del partito.

“In questi anni – proseguono – in Consiglio comunale nei quali ha sempre ribadito di non avere appartenenza ideologica, cosa che egli stesso smentisce anche in questo post, ha offeso a più riprese i membri del Consiglio e della Giunta usando continuamente toni indegni per chi rappresenta i cittadini dentro un’istituzione”. E ancora: “Denunciamo con forza la violenza di queste parole e chiediamo che l’autore se ne assuma le responsabilità”.