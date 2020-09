Pompeo a Roma: corteo di 44 macchine per la strada della città | VIDEO

Il Segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, si è recato oggi – mercoledì 30 settembre – a palazzo Chigi per l’incontro con il premier Giuseppe Conte. Pompeo è atterrato a Ciampino dalla Grecia intorno alle 9.30. L’incontro tra il segretario di Stato americano e il premier italiano è durato oltre un’ora. Passando per le strade della Capitale lo ha scortato un corteo di 44 macchine, come si vede nel video.

Dopo l’incontro con Giuseppe Conte, Pompeo h incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Tanti i dossier sul tavolo, dalla lotta alla pandemia di Coronavirus alla Libia, ma in primissimo piano c’è la partita del 5G che tanto sta a cuore all’amministrazione Usa.

Questa mattina il segretario di Stato Usa ha preso parte ad un convegno sulla libertà religiosa organizzato all’hotel Excelsior dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede. In quell’occasione ha incontrato il responsabile vaticano dei Rapporti con gli Stati, monsignor Richard Gallagher, prima di un colloquio giovedì con il segretario di Stato Pietro Parolin. La visita di Pompeo a Roma si concluderà giovedì in Vaticano con l’incontro con Parolin preceduto da una tappa del segretario di Stato Usa alla Comunità di Sant’Egidio.

