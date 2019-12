Con chi vorrebbero pranzare gli italiani a Natale

I politici con cui gli italiani vorrebbero trascorrere il Natale, secondo un sondaggio condotto da Emg Acqua, sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Secondo questi dati, condivisi da Salvini sulla sua pagina Facebook, 23 italiani su 100 vorrebbero trascorrere con lui il pranzo del 25 dicembre.

“Che bello il Natale in compagnia”, scrive il leader Lega condividendo i risultati sul social.

Seconda sul podio della classifica siede invece Giorgia Meloni, con cui 19 italiani su 100 vorrebbero trascorrere il 25 dicembre.

Dopo i due leader di centro destra, al terzo posto, non si trovano altri politici, bensì Mattia Santori, l’ideatore del movimento delle sardine, con cui 9 italiani su 100, secondo il sondaggio, vorrebbero trascorrere il Natale. Il 14 novembre 2019 il 32enne bolognese ha portato in piazza oltre 13mila persone per contrastare la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna, e da allora la sua popolarità è in crescita grazie alle altre manifestazioni organizzate in tutta Italia.

6 su 100 italiani, invece, vorrebbe passare il 25 dicembre con Conte, e infine 5 su 100 con gli ex premier Berlusconi e Renzi, che si piazzano, a pari merito, in fondo alla classifica.

Ma la popolarità di un leader non sempre riflette quella per il suo partito.

Infatti, stando agli ultimi sondaggi, nonostante la Lega di Salvini si confermi primo partito con il 31,8 per cento dei consensi, il Carroccio è in calo di oltre un punto rispetto alla rilevazione precedente. Lo rivela il sondaggio di Index Research diffuso giovedì 19 dicembre e trasmesso da Piazzapulita.

