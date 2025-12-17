Icona app
Ultimo aggiornamento ore 16:11
Home » Politica
Politica

“Avete il diritto di contestare”: le frasi di Pertini tornano virali sul web dopo l’attacco di Bernini agli studenti | VIDEO

Immagine di copertina

Sui social circola da giorni un filmato del presidente della Repubblica risalente al 1980

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dopo l’attacco della ministra Bernini agli studenti di medicina che la contestavano, sono tornate virali sul web alcune frasi che l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini rivolse ad alcuni universitari. L’episodio risale al 1980 quando, ad Urbino dinanzi a una platea di giovani, Pertini si rivolse a uno studente affermando: “Hai il diritto di alzarti, di fare le tue obiezioni. Di protestare. E dinanzi al presidente della Repubblica che ti ascolta con tanta fraternità. Lo devi anche a questi uomini dai capelli bianchi che si sono battuti per la tua libertà e per la libertà di tutti”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Le frasi di Sandro Pertini sono state messe a paragone con quelle della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la quale, si è così rivolta a un gruppo di studenti di medicina che la contestavano ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità”. Numerosi utenti hanno sottolineato le differenze tra la classe politica di ieri e quella di oggi, ponendo l’accento su come dovrebbe comportarsi un uomo di Stato.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca