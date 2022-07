L’ira del Pd. Malpezzi a TPI: “Campo largo? Le scelte di chi ha fatto cadere Draghi avranno conseguenze”

Pd, Malpezzi: “Campo largo? Le scelte di chi ha fatto cadere il governo avranno conseguenze”

“Chi ieri non ha votato la fiducia al governo Draghi ha messo il Paese in una situazione che non meritava”: è nero il day after del Pd. All’indomani del mancato voto di fiducia al governo Draghi che ha messo la parola fine sulla legislatura i dem raccolgono i cocci di un epilogo amaro. Il partito su cui puntavano per la costruzione del campo largo, il M5S, ha contribuito alla sepoltura dell’esecutivo di cui erano stati i principali e convinti sostenitori. Fino all’ultimo i dem hanno cercato di salvare le larghe intese, tanto che prima del discorso di Draghi a Palazzo Madama il segretario Enrico Letta si era detto “sereno”. Una frase di renziana memoria che, anche in questo caso, non ha portato bene.

Persino Forza Italia, che professava fedeltà a Draghi, ha voltato le spalle al governo sposando la versione della Lega: andiamo con il premier solo senza i grillini. Ma il premier aveva chiesto la fiducia anche ai grillini. E alla fine a votare Draghi sono rimasti in pochi. Alla luce delle dimissioni definitive dell’ex Bce le mosse dei grillini non potranno essere perdonate o dimenticate: una frattura “difficilmente ricomponibile”, nelle parole del segretario Letta, che avrà per i super responsabili conseguenze serie. Lo confermano nel day after anche gli altri vertici dem. “Ci sono delle responsabilità chiare” dice a Tpi Simona Malpezzi, capogruppo in Senato, fuori dal Nazareno dopo la direzione nazionale del Pd.

“Con molta forza abbiamo detto che chi ieri non ha votato la fiducia al governo Draghi ha messo gli italiani in questa situazione, e per noi ha un peso non indifferente”. Se Salvini dunque “ha compiuto il suo gioco, perché non ha mai amato questo governo”, i grillini hanno giocato col fuoco. “Quella di ieri in Parlamento è stata un’azione pericolosa, contro gli italiani, e non perché si va a votare, ma per quello che le elezioni comportano, l’interruzione di un’attività di governo che era fondamentale per posizionare la nostra Italia dal punto di vista economico. Solo il Pd ha mantenuto coerenza per dare risposte forti al Paese”, conclude Malpezzi, chiarendo che per ora i dem non stanno valutando di salvare il campo facendo largo a Luigi Di Maio, che pure con il Partito Democratico condivida l’ira contro i cosiddetti “irresponsabili”, la preoccupazione del giorno dopo, ma soprattutto il fermo sostegno all’agenda Draghi, tanto che dice al Corriere della Sera che all’Italia “Draghi serve ancora”.

Politica / Toninelli (M5S) a Tpi: “L’unico responsabile della crisi è Draghi. Alleanza con il Pd? Deciderà Conte” Politica / Santanché (FdI) a Tpi: “Con i problemi degli italiani il governo pensava alla droga libera. Alle prossime elezioni vinceremo”

A fare eco a Malpezzi anche la sua omologa alla Camera, Debora Serracchiani, che sul campo largo – diventato, secondo alcuni, già “campo santo” – afferma: “Ci sono delle responsabilità e sono stati fatti errori molto gravi”. Intanto in serata Giuseppe Conte rivendica il progressismo del suo partito, uscito dalla legislatura decimato, e invita i dem a riflettere su quello. “Al di là delle formule costruite a tavolino sui giornali, c’è sempre stato un dialogo con il Pd non per operazioni di vertice, ma per convergenza sui programmi, almeno per quanto ci riguarda. Chi vuole lavorare su queste misure non può che ritrovarsi a condividere con noi queste scelte. Spetterà al Pd fare le sue”.