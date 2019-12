Quando Salvini diceva: “Usiamo la ruspa contro chi boicotta la Nutella”

Nel 2015 Matteo Salvini proponeva l’uso della ruspa contro chi boicottava la Nutella. Sembra incredibile alla luce di quanto detto dal leader della Lega a Ravenna, durante un comizio, giovedì 5 dicembre.

In quell’occasione Salvini aveva attaccato la Nutella affermando: “Preferisco aiutare le aziende che utilizzano prodotti italiani, mentre Nutella usa nocciole turche”.

Eppure, come ricostruito da Giornalettismo, l’ex ministro dell’Interno qualche anno fa era il più strenuo difensore della crema di cacao e nocciole.

Nel 2015, infatti, a proporre un boicottaggio della Nutella era stata Ségolène Royal, al tempo ministro dell’Ambiente nel governo guidato da François Hollande. La campagna era subito stata ritirata sull’onda dello sdegno popolare.

Il primo a indignarsi per la proposta di Ségolène Royal fu proprio Salvini, che propose misure drastiche come l’uso della ruspa.

In un tweet, Salvini scriveva: “STOP #Nutella per salvare Pianeta??? Un ministro così merita… la RUSPA! #nutellalibera #segoleneroyal”.

La ministra francese, nello specifico, se l’era presa contro la presenza di olio di palma nella Nutella. Un’argomentazione ritenuta assurda da Salvini, che si era subito lanciato in difesa della crema di cacao e nocciole.

Due giorni fa, come detto, Salvini ha però attaccato la Nutella in nome della provenienza straniera delle nocciole con cui è fatta (qui vi abbiamo spiegato cosa c’è di vero nelle dichiarazioni dell’ex viepremier).

Il leader della Lega, nella serata di venerdì 6 dicembre, ha poi fatto una parziale marcia indietro, pubblicando sui social un video in cui elogia la Nutella e dichiara: “Mi è arrivata la denuncia di Carola Rackete per ‘istigazione a delinquere e diffamazione’. Per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori!”.

A seguire, Salvini ha anche pubblicato su Facebook un post in cui compare al supermercato davanti ad alcuni barattoli di Nutella. Nella didascalia della foto si legge: “Spesa per la cena dei bimbi, si arriva al dolce!”.

Potrebbero interessarti "C'è un patto tra Renzi e Salvini per far cadere il governo" Salvini cambia idea: "Addolcisco la giornata con pane e Nutella" Giusy Occhionero, deputata di Italia Viva, indagata per falso

Leggi anche:

La Nutella “arriva” dalla Turchia? Ecco cosa c’è di vero nelle parole di Salvini