Next Generation Eu, Zingaretti: “Disegnerà i prossimi cento anni. Bisogna coinvolgere i giovani”

La missione è: coinvolgere i giovani. Su questo concetto ha messo il focus il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al margine dell’incontro “Next Generation Eu: What’s next?” tenutosi al Monk di Roma. All’agenzia Vista ha, infatti, detto: “Non è scontato ma è la missione che ci poniamo. Il Next Generation Eu disegnerà il Paese, l’Italia e l’Europa dei prossimi 100 anni. Dobbiamo pensare a loro e non bruciando tutto per il presente” ha detto Zingaretti. Ha aggiunto, poi, che bisogna costruire “un paese nel quale si possa finalmente tornare a dire “l’Italia che troverete sarà sicuramente migliore di quella di oggi”. Questa è la missione”.

All’Agorà democratica si è riflettuto su “dove si dovrebbe andare”, ha scritto il presidente della Regione Lazio su Facebook. Un incontro per comprendere cosa sta succedendo in Italia e in Europa. Con lui al Monk presente il segretario del Pd, Enrico Letta, insieme ad associazioni giovanili, studentesche e del volontariato.

Zingaretti considera il Next Generation Eu “una straordinaria occasione di rinascita” come ha scritto sulla sua pagina Facebook, ed è “l’inizio dell’Europa che torna a interessarsi del futuro delle persone”.

Next generation Eu è il piano per il rilancio dell’economia dell’Unione Europea da 750 miliardi, dopo i danni causati dal Covid – 19. Vuole puntare e proiettarsi verso le nuove generazioni, come suggerito dal nome.