Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 21:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

Morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega aveva 84 anni

Immagine di copertina
AGF. Umberto Bossi
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega si è spento a 84 anni. Il decesso è avvenuto  all’ospedale di Circolo di Varese. Umberto Bossi è nato nel 1941 a Cassano Magnago, in Lombardia. Dopo aver abbandonato gli studi in Medicina negli anni Sessanta si dedica completamente all’attività politica. Sin dal principio vicino alle istanze autonomiste lombarde nel 1982 dà vita al settimanale Lombardia autonomista. Due anni dopo fonda il movimento Lega Lombarda, di cui diventerà segretario nazionale nel 1993 prima di dar vita al progetto della Lega Nord.

È stato ministro, senatore, deputato ed europarlamentare della Lega Nord, di cui ha mantenuto la carica di segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita. È stato anche ministro delle Riforme per il federalismo. Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, era soprannominato “il Senatùr”.

Dal 1992 ha ricoperto per sette volte la carica di deputato (XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII e XIX) e un’altra volta quella di senatore (XVIII). Per tre volte ha ricoperto la carica di parlamentare europeo. È entrato nel governo per la prima volta nel 2001, quando fu nominato ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione nel governo Berlusconi II.

Nel 2004 Bossi è colpito da un grave ictus, che ne riduce la capacità comunicativa ma non lo allontana subito dalla politica. Bossi ha lasciato un’impronta profonda nella politica italiana: ha trasformato un movimento locale in una forza nazionale, ha introdotto nel dibattito temi come federalismo e autonomia e ha contribuito alla nascita di una nuova destra populista.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Pulp Podcast, Meloni risponde a Barbero: “Le sue tesi mancano di rispetto al Quirinale”
Politica / Bufera sul sottosegretario Delmastro: era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafia
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Pulp Podcast, Meloni risponde a Barbero: “Le sue tesi mancano di rispetto al Quirinale”
Politica / Bufera sul sottosegretario Delmastro: era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafia
Cronaca / Salvini posta la foto di Nathan della famiglia del bosco in occasione della festa del papà
Politica / Guerra in Medio Oriente, il Governo taglia (per 20 giorni) le accise sui carburanti
Politica / Renzi: “Ho scoperto di avere un melanoma, ma ora sto bene. Fate prevenzione”
Politica / Pier Silvio Berlusconi: “Fiorello venga da noi. Non sento Signorini da tempo, da Corona solo odio”
Politica / Crosetto: “L’Italia si è attivata per comprare petrolio anche dal Venezuela. Il problema è il prezzo”
Politica / Fedez contro Giovanni Floris e DiMartedì: “Parlano di Pulp ma non ci vogliono come ospiti”
Politica / Flavio Briatore: "Votate Sì al referendum, i giudici hanno venduto il mio yatch a un prezzaccio"
Ricerca