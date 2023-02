Migranti, il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia: “Ritiri il decreto sulle Ong”

Il Consiglio d’Europa striglia l’Italia sui migranti: in una lettera indirizzata al ministro dell’Interno Piantedosi, infatti, Strasburgo ha invitato il nostro Paese a ritirare il decreto sulla Ong.

La commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic, infatti, sostiene che le disposizioni della legge potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso delle navi umanitarie ed essere, quindi, in contrasto con gli obblighi dell’Italia ai sensi dei diritti umani e del diritto internazionale.

“Il decreto e la pratica di assegnare porti lontani per lo sbarco delle persone soccorse in mare rischiano di privare le persone in difficoltà dell’assistenza salvavita delle ong sulla rotta migratoria più letale del Mediterraneo” scrive la commissaria.

Secondo il governo, però, il “modus operandi” delle Ong “si pone al di fuori dalle fattispecie previste dalla Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare”.

Il ministero dell’Interno, infatti, ha risposto alla missiva con un’altra lettera in cui si sostiene: “Ingenerando nei trafficanti di esseri umani l’aspettativa di un sicuro e immediato intervento appena al largo delle aree di partenza, ha finito con il determinare, a prescindere dalle intenzioni delle Ong, una modulazione del modello criminale che precede l’impiego di imbarcazioni inadeguate alla navigazione in alto mare che, se per un verso garantiscono maggiori guadagni alle organizzazioni criminali, per altro verso, innalzano sensibilimente l’esposizione a rischio dei migranti”.