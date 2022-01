I gesti di Mattarella: due illustrazioni per celebrare il settennato del Presidente

Un Presidente che ha unito gli italiani. Mancano pochi giorni al 3 febbraio, giorno in cui scadrà ufficialmente l’incarico di Sergio Mattarella. Nel settennato, il dodicesimo Capo dello Stato ha avuto la capacità di mantenere l’Italia unita durante la crisi economica, l’instabilità politica e la pandemia.

Mattarella è stato in grado di arrivare a tutti. Come nell’episodio del fuori onda del 27 marzo 2020, in pieno lockdown, quando durante la registrazione del messaggio alla Nazione ha risposto al collaboratore, che gli faceva notare un ciuffo ribelle, con la frase iconica: “Giovanni, pure io non vado dal barbiere”. Oppure l’11 luglio 2021, nello stadio Wembley, con l’esultanza, braccia protese in avanti, per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Momenti storici, che The Skill Group ha celebrato con un tributo curato dalla graphic designer Aurora Ferretti (25 anni).

Lo studio di comunicazione ha già firmato il precedente “Icon President” oltre ad aver realizzato il documentario sulla prima zona rossa d’Italia “I bambini di Vo’”, opere consegnate nelle mani dello stesso Mattarella. L’opera verrà ora riprodotta in 100 cartoline celebrative numerate che saranno inviate a figure di rilievo delle istituzioni e dell’economia italiana.