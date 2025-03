L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha bacchettato i parlamentari in chiusura della sua audizione davanti alle Commissioni Unione europea, Bilancio e Industria e Agricoltura del Senato e Bilancio, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea della Camera. L’ex premier, oggi consulente speciale della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è stato ascoltato dai parlamentari italiani in merito al Rapporto sulla competitività europea che lui stesso ha firmato e che è stato pubblicato lo scorso settembre.

“Sentite io vedo che voi guardate l’orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l’attenzione. Grazie”. Mario Draghi ha concluso con una piccola bacchettata ai parlamentari la sua audizione in Senato ⬇️ pic.twitter.com/nx6ZbYRIhe — Sky tg24 (@SkyTG24) March 18, 2025

Al termine del suo intervento, in cui l’economista ha affrontato numerosi temi, dai dazi annunciati da Donald Trump al piano di riarmo europeo presentato da von der Leyen e approvato la settimana scorsa del Parlamento Europeo, Mario Draghi ha chiuso il suo intervento lanciando una stilettata nei confronti di alcuni parlamentari che sono stati così liberati da Draghi per la pausa pranzo: “Sentite io vedo che voi guardate l’orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l’attenzione. Grazie”. L’ex presidente della Bce, così, ha chiuso la sua audizione in Sala Koch del Senato.