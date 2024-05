Mattarella nomina Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro

C’è un nuovo Cavaliere in casa Berlusconi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro a Marina, presidente di Fininvest e Mondadori, primogenita dell’ex presidente del Consiglio scomparso il 12 giugno dell’anno scorso. La nomina è arrivata per decreto oggi, 31 maggio.

Marina Elvira Berlusconi, 57 anni, è nata il 10 agosto 1966 dal matrimonio di Silvio Berlusconi con Carla Dall’Oglio. Insieme al fratello Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset, è stata la principale beneficiaria dell’eredità lasciata dal padre, conosciuto come “Il Cavaliere” per via dell’onorificenza ricevuta nel 1977.

L’imprenditrice è sposata con Maurizio Vanadia, primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, dal quale ha avuto due figli: Gabriele, 22 anni, e Silvio, 20 anni.

Il nome di Marina Berlusconi si legge nell’elenco dei 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal Capo dello Stato, su proposta del ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Dell’elenco fanno parte, tra gli altro, la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli e la stilista Chiara Boni.

Di seguito l’elenco completo degli insigniti: Lucia Aleotti; Eufrasio Anghileri; Giovanni Arena; Pietro Beccari; Marina Elvira Berlusconi; Paolo Bertazzoni; Maria Chiara Boni; Giorgio Campagnolo; Carmine Caputo; Caterina Imelde Caselli; Carlo Cimbri; Graziano Giordani; Raffaella Leone; Matteo Bruno Lunelli; Fausto Manzana; Giuseppe Marino; Francesco Giovanni Muntoni; Duilio Paolino; Vito Antonio Primiceri; Fabio Ravanelli; Edoardo Roncadin; Enrico Samer; Antonio Serena Monghini; Giovanni Sgariboldi; Aquilino Carlo Villani.

