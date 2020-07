Maria Elena Boschi in bikini ad Ischia, la foto viene subito rimossa

Maria Elena Boschi in posa in bikini con un gruppo d’amici su uno yacht al largo di Ischia, una foto scattata in vacanza che però non sembra essere piaciuta a qualcuno: il tempo di postarla ed è stata rimossa quasi subito dopo. Perché? A pubblicare la foto sui social è stato il giornalista Lorenzo Crea, amico della Boschi, la cui didascalia recitava: “Che bella cosa l’amicizia”. Dopo qualche minuto, però, la foto è misteriosamente scomparsa.

Sui social s’ipotizza che la foto sia stata rimossa su richiesta proprio della Boschi, forse imbarazzata per lo scatto che la ritraeva in bikini. Anche se è stata proprio l’ex ministro ad aver diffuso sul suo account Instagram una serie di foto che la ritraggono in vacanza ad Ischia, una delle quali la immortala proprio su una barca a godersi il sole. “Non avevo mai visto Ischia, che luogo incantato”, aveva scritto la Boschi.

La fotografia incriminata, cancellata in fretta e furia, è stata però salvata da Nonleggerlo, che l’ha poi condivisa sui social.



