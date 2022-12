Il governo mette mano alla Manovra, con un nuovo tetto per i pagamenti con Pos: il governo è intenzionato a far scattare le multe per i commercianti che non accettano i pagamenti con bancomat e carte sopra i 40 euro contro il tetto dei 60 fissato in manovra, fa sapere l’azzurro Giorgio Mulè. Domani arriverà ufficialmente il giudizio Ue, ma intanto gli effetti della trattativa con Bruxelles già si vedono.

Se una delle partite della legge di Bilancio sembra vicina a chiudersi molte altre restano ancora aperte: dal Superbonus alle pensioni minime, la maggioranza fatica ancora a trovare la quadra.

La Manovra al rush finale – Tra riunioni di maggioranza, tentativi di interlocuzione con l’opposizione, stop and go in commissione e scrittura e riscrittura nelle misure, il rush finale resta ad alta tensione. Del resto i tempi strettissimi e le poche risorse a disposizione pesano sul cammino della legge di Bilancio che sembra sempre più complicato.