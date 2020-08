M5s, su Rousseau il voto su doppio mandato e alleanze con i partiti | DIRETTA

Gli iscritti al Movimento Cinque Stelle hanno tempo fino alle 12 di oggi, venerdì 14 agosto, per pronunciarsi sulla modifica del “mandato zero” e sulle alleanze locali, che riguardato tra l’altro la sindaca di Roma Virginia Raggi la quale ha annunciato di volersi ricandidare.

Gli iscritti pentastellati, si legge sul Blog delle Stelle, “sono chiamati ad esprimersi su due quesiti proposti dal Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi: un primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e un secondo relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali”.

Alla vigilia di Ferragosto i pentastellati sono chiamati a decidere su due questioni fondamentali: la deroga al limite dei due mandati per i consiglieri comunali e il via libera alle alleanze con i partiti tradizionali nelle elezioni amministrative. Di seguito la diretta di TPI con le ultime notizie.

M5S, voto Rousseau: le ultime notizie

Ore –

Cosa si decide oggi

La miccia scatenante è un gesto che viene visto come un escamotage: la deroga studiata ad hoc per la ricandidatura della sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo il ‘Daje’ di Grillo. La modifica del mandato zero dei consiglieri comunali, se approvato, consentirebbe infatti alla Raggi di ricandidarsi per il M5S, superando il tetto dei due mandati (dal momento che ha svolto il suo primo mandato da consigliere comunale tra il 2013 ed il 2015). A creare il malcontento generale è l’estensione di questa deroga a tutti i politici.

Secondo Crimi, “un eventuale cambiamento non è da intendersi come una deroga o passo indietro sui nostri principi, ma il riconoscimento di una realtà di fatto, che può aiutarci a crescere, maturare e migliorarci”. Ma non sembra essere così nelle fila del Movimento, dove la tensione è altissima. Fonti M5 si sono sfogate con l’agenzia di stampa Adn Kronos: “Mandato zero? Pura ipocrisia. Il limite del secondo mandato muore con la ricandidatura di Virginia Raggi. Dopo il mandato zero, si inventeranno il mandato meno uno?”.

La posizione di Di Maio

Non dobbiamo avere pregiudizi di alcun genere”, dice Di Maio, “se vogliamo continuare a cambiare le cose, dobbiamo prenderne contezza. La scelta è una: continuare a combattere per provare a cambiare il Paese o restare a guardare?”.

“Due sì perché io mi fido dei territori”, ha scritto l’esponente pentastellato. Una importante presa di posizione, quella dell’ex capo politico 5s, indice della volontà di apportare ulteriori novità nel mondo pentastellato con il rischio, però, è quello di cancellare per sempre le radici del Movimento. Ma Di Maio non intende cedere. Pensiero al futuro con un occhio al passato. Il ministro, infatti, per rimarcare la sua posizione, ha preso d’esempio il percorso politico di Virginia Raggi ricordando che quasi cinque anni fa, quando la pentastellata fu eletta lui era “responsabile dei Comuni 5 Stelle. Ciò che è successo e abbiamo vissuto insieme nei primi mesi del suo mandato non ha precedenti storici. L’aggressione nei suoi confronti avrebbe schiacciato una mandria di bufali. In questi anni non sempre siamo stati d’accordo su tutto, ma è indiscutibile che su di lei si sia abbattuto un uragano e che solo insieme siamo stati più forti di tutto”.

Leggi anche: 1. Crisi d’agosto in casa Cinque Stelle: in gioco c’è l’identità del Movimento; 2. Tutti a litigare su Virginia Raggi, ma nessun partito ha delle proposte serie per risollevare Roma (di G. Cavalli)

Potrebbero interessarti Bonus Inps, oggi l'audizione del presidente Tridico alla Camera Bonus Inps, è Marco Rizzone il deputato M5S che l’ha preso: Crimi lo sospende Salvini: "Il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia"