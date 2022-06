Caos M5S, Fico contro Di Maio: “Noi da sempre legati a Ue e Nato, arrabbiati e delusi per i suoi attacchi”

M5S, Fico attacca Di Maio: “Noi da sempre legati a Ue e Nato”

“Siamo arrabbiati e delusi”: così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato lo scontro interno al M5S tra il ministro degli Esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio e l’attuale leader dei pentastellati Giuseppe Conte.

Fico, a margine di un evento a Napoli, ha dichiarato ai giornalisti: “Non riesco a comprendere che il ministro degli Esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima”.

Fico, tra i fondatori del M5S, ha ricordato che il partito è “saldamente ancorato all’Unione europea, su cui abbiamo combattuto anche per avere i fondi del Recovery che il Movimento ha ottenuto. Rispetto alla Nato non c’è alcuna discussione in corso, siamo ancorati al patto atlantico. Subiamo una cosa che secondo me è mistificatrice, non aderente alla realtà”.

Il presidente della Camera non ha commentato la possibile espulsione di Di Maio dal partito, ma ha precisato: “Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva. Al massimo c’è un Movimento-Di Maio”.

Roberto Fico, che ha sottolineato di non aver parlato con Beppe Grillo, ha poi commentato la possibilità che il ministro degli Esteri possa fondare un suo partito: “Quello che Luigi fa nella costruzione di altro non ho idea, non ne ho contezza. Se sta costruendo altro, lo vedremo solo vivendo. Quello che mi interessa è lavorare nel M5S e oggi ci sono tanti gruppi di lavoro”.