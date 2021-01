Di Battista a TPI: “Ora il M5s è coeso, ora siamo tutti uniti ‘grazie’ a Renzi”

Di Battista a TPI “Ora il M5s è coeso grazie a Renzi” | VIDEO

“Il Movimento 5 Stelle è tornato coeso e compatto, ora siamo tutti uniti ‘grazie’ a Renzi. Qualche cosa buona l’ha fatta, è riuscito nelle ultime 48 ore a farci tornare insieme. Stiamo parlando tutti, anche io ho fatto i conti con il passato e con i miei ex colleghi. Renzi ha fatto questo strappo perché voleva fare male al Movimento, voleva tornare centrale e fare un governo tecnico per colpa di un odio profondo per il M5S. Lui – grazie a Dio – ci detesta, perché gli abbiamo rovinato la carriera. E noi invece restiamo uniti, sostenendo Conte. Quella linea condivisa anche da Beppe Grillo”. Così Alessandro Di Battista, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it. Qui l’intervista video completa.

