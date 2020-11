Esclusivo TPI: Covid, in Regione Lombardia è pronto un rimpasto. Gallera ora rischia davvero

A domanda formale quasi nessuno risponde con assoluta certezza, tutti nicchiano, ma la voce si fa sempre più insistente: in Regione Lombardia è in arrivo un possibile rimpasto politico, al fine di dare una segnale forte e chiaro a chi critica la giunta per i numeri da capogiro che il territorio deve affrontare da mesi a causa dell’emergenza Covid. Noi di TPI siamo in grado di anticipare la notizia, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere resa pubblica già nelle prossime ore. Non si tratterebbe infatti, come trapelato sin qui, della nomina di un commissario alla Sanità, nominato esternamente e proveniente magari da Roma, ma di un rimpasto politico interno alla Giunta.

Non un commissariamento dall’alto da parte del Governo, dunque, ma una figura che, de facto, andrà a intaccare in qualche modo l’attuale configurazione della giunta regionale lombarda, al fine di dare un segnale per riprendere il controllo della gestione dell’emergenza sanitaria in Lombardia. Dopo mesi di ipotesi sull’argomento, ora Giulio Gallera potrebbe davvero essere sostituito e perdere il posto di assessore alla Salute, oppure essere affiancato da qualcuno, magari un responsabile Covid.

Fonti della Giunta hanno riferito a noi di TPI che la Lega sta spingendo affinché si nomini un commissario, ma che in Regione ci sono attriti e che è molto più probabile l’ipotesi di “cambiare qualche nome in Giunta”. Si tratterebbe, quindi, di una mossa tutta interna e politica.

Potrebbero interessarti Il crollo del Morandi si poteva evitare. Da Salvini alla sinistra: ecco chi deve risponderne oltre ai Benetton (di A. Di Battista) Salvini ha pagato la multa di 280 euro per non aver indossato la mascherina a Benevento Carlo Calenda: “Diventare padre a 16 anni mi ha salvato la vita”