“Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione”: il libro di sole pagine bianche scala le classifiche

Un libro su Salvini composto da 110 pagine bianche è in cima alle classifiche

“Perché Salvini Merita Fiducia Rispetto E Ammirazione” è il titolo di un libro sul leader della Lega, da giorni in cima alle classifiche Amazon e la cui particolarità è quella di essere composto solamente da pagine bianche. Tra i bestseller dell’azienda di e-commerce, infatti, il volume, il cui autore risulta essere tale Alex Green, è al primo posto. Ma perché il libro, il cui prezzo è di 6,99 euro, è composto solamente da 110 pagine bianche? A spiegarlo è direttamente l’autore in una nota: “Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti”.

Chi non ha gradito la trovata dell’autore sono alcuni dei fan del Capitano, i quali hanno comprato il libro convinti si trattasse veramente di un volume dedicato al leader della Lega. Una volta acquistato e sfogliato il libro, però, hanno scoperto l’imbroglio. “È una vergogna – si legge tra le recensioni su Amazon – All’interno solo pagine bianche e senza nemmeno i numeri delle pagine. Lo restituisco”. Un altro utente che ha acquistato il volume scrive: “Un libro vuoto, penoso e presuntuoso, perché l’autore comunque incassa dei soldi senza fatica! Non un bell’esempio di giornalista o scrittore onesto! Che si vergogni di prendere in giro i lettori, ai quali non ha il coraggio di scrivere qualcosa d’intelligente, se vuole trasmettere seriamente un messaggio! Subliminalmente (mio neologismo), fa solo un favore all’odiato Salvini!”.

