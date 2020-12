Durante l’intervento di De Luca nel nuovo consiglio regionale (rinnovato dopo l’elezione di settembre) il governatore della Campania torna a scagliarsi contro il leader della Lega Matteo Salvini. De Luca illustra il programma di governo in un primo intervento insolitamente pacato. Poi il consigliere della Lega, Gianpiero Zinzi, lo attacca. Il governatore si difende attaccando Salvini. (Video di Nuvola tv).

“Lei dice che il presidente”, sottolinea De Luca parlando di sé in terza persona, “fa il monologo quando in una trasmissione cerca di dare informazioni ai cittadini. Perché il valoroso esponente che ha rubato 49 milioni all’Italia quando fa 200 tweet al giorno che fa il dialogo? Non parla da solo? Quando ci informa della cena, del menù, delle pippe di tutti i tipi…”. Sono mesi ormai che il due politici si lanciano dichiarazioni a distanza, finora entrambi avevano scelto le dirette Facebook, ora per De Luca si arriva in consiglio regionale.

“Vi leggo per la vostra consolazione l’elenco della giunta. Ho stabilito di attribuire con decorrenza e pippe varie all’avvocato Fulvio Bonavitacola l’incarico di vicepresidente, assessore all’ambiente e deleghe varie…”, conclude.

