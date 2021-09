Enrico Letta a TPI: “Pd e 5 Stelle possono vincere insieme”

Sul nuovo numero del settimanale The Post Internazionale - TPI, in edicola dal 24 settembre, l'intervista di Luca Telese al segretario dem Enrico Letta, che dice: “Sono tornato da Parigi per mettermi in gioco senza mezze misure”

“Il rapporto con Conte è positivo e, dove c’è, l’alleanza funziona benissimo”. A dirlo è Enrico Letta, in un’intervista pubblicata sul nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale – TPI, in edicola da venerdì 24 settembre.

Il segretario nazionale del Pd, a colloquio con Luca Telese, parla del rapporto con il Movimento Cinque Stelle sia in vista delle amministrative sia per il futuro dell’alleanza politica. “Dove siamo uniti è meglio che dove siamo soli”, sottolinea Letta sulle votazioni di ottobre.

Il segretario dem è candidato per le elezioni suppletive per il seggio vacante alla Camera, nel collegio di Siena. Su questo dice: “Anche il mio collegio è il tentativo di una coalizione più ampia”. La decisione di candidarsi a Siena, spiega Letta, “fa parte della scelta di vita che ho fatto quando sono tornato da Parigi”, cioè quella di “riprendere a fare politica mettendomi in gioco senza mezze misure”.

Nell’intervista Letta ripercorre gli anni trascorsi da bambino a Strasburgo, e racconta come ha vissuto l’epilogo del suo mandato da presidente del Consiglio, con la “cacciata” da parte di Matteo Renzi, a seguito della quale si è trasferito a Parigi. Infine, spiega le ragioni della scelta di tornare in Italia, assumendo l’impegno alla guida del Pd.

