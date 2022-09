Letta: “La destra non ha già vinto, puntiamo ai giovani under 35, parleremo agli indecisi”

Secondo il segretario del Pd Enrico Letta la destra alle prossime elezioni non ha la vittoria in tasca .”Gli esiti già scritti? La storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi”, ha dichiarato. “Siamo il primo partito tra gli under 35, è molto incoraggiante”, ha continuato in occasione dell’apertura della campagna elettorale a Milano.

“Cominciamo da Milano la rimonta che ci porterà ad arrivare il 25 settembre e convincere gli italiani a cambiare i sondaggi e cambiare le previsioni che danno oggi il centrodestra vincente. Lo faremo innanzitutto con il voto dei giovani che hanno già dimostrato di essere favorevoli nei nostri confronti. E poi parleremo con gli indecisi, intanto astensionisti che ci sono: sono convinto che li convinceremo con la bontà delle nostre proposte” ha aggiunto.